كوبيش والدبيبة يناقشان الوضع الأمني عقب تطورات الأحداث في تشاد

استقبل رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، المبعوث الخاص بالأمم المتحدة يان كوبيش، اليوم الأربعاء.

وقال بيان للبعثة الأممية، طالعته “الساعة 24″، إن كوبيش أطلع الدبيبة على زياراته الأخيرة والمحادثات التي أجريت في عواصم مختلفة لدعم جهود السلام في ليبيا.

وجرت مناقشة قراري مجلس الأمن الدولي 2570 (2021) و 2571 (2021) اللذين تم اعتمادهما مؤخراً وسبل تنفيذهما، بما في ذلك تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإرسال مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة.

كما تطرق الاجتماع إلى التقدم المحرز حتى الآن في العملية السياسية والخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 والميزانية فضلاً عن مجالات التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة لدعم الشعب الليبي.

كما ناقش المبعوث الخاص ورئيس الوزراء الدبيبة الوضع الأمني في ليبيا والمنطقة عقب التطورات الحاصلة في تشاد.