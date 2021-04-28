ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

28 April, 2021

أدى انفصال عدة وحدات لتوليد الكهرباء ونقلها في الجناح الغربي الليبي مساء الأربعاء، ،إلى انقطاع التيار عن أغلب مناطق الغرب الليبي، بما فيها العاصمة طرابلس.

و قال المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء ،إن “مهندسي وفنيي الشركة يمعالجون المشكلة”، متوقعاً إعادة التيار اليوم.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق ،أن طرح الأحمال لمدة ساعة، في الفترة ما بين الخامسة والثامنة مساء، في الجناحين الغربي والجنوبي للشبكة الكهربائية.

وأشارت إلى طرح ساعتين في الفترة ما بين الرابعة والثامنة مساء في الجناح الشرقي للشبكة الكهربائية، على ما أظهرت نشرة طرح الأحمال اليومية المنشورة على صفحة الشركة.