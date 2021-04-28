زيارة مرتقبة يجريها الدبيبة إلى روما لتعزيز التعاون الاقتصادي

كشفت الخارجية الإيطالية عن زيارة مرتقبة يؤديها رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد ادبيبة إلى روما خلال الأيام القادمة، لحضور منتدى أعمال للشركات الإيطالية، لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في جلسة استماع برلمانية إن تعزيز الوجود الدبلوماسي الإيطالي في ليبيا «سيكون ضروريا لإعادة تنشيط المشاريع المتوقفة بسبب عدم الاستقرار في البلاد»، ومن بينها «المشروع الإيطالي للجانب الشرقي من الطريق الساحلي السريع، الذي سيعبر البلاد بأكملها من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية.

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