أمريكا: ندعم إجراء الانتخابات الليبية ورحيل المقاتلين الأجانب

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعهما لإجراء الانتخابات المقبلة في ليبيا والمقرر تنظيمها قبل نهاية العام الجاري، ومطالبتها برحيل القوات العسكرية والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

جاء ذلك على لسان السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند خلال اجتماعه مع المبعوث الخاص لفرنسا إلى ليبيا، بول سولير، وفق ما نشرته السفارة الأميركية، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر».

وقالت السفارة الأميركية في ليبيا: «خلال اجتماع مع المبعوث الخاص لفرنسا إلى ليبيا، بول سولير، أكد السفير ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال براين أغلير دعم الولايات المتحدة للانتخابات المقبلة في ليبيا ورحيل القوات العسكرية والمقاتلين الأجانب».