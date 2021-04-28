فاسينو يؤكد التزام بلاده تجاه الاستقرار والتنمية في ليبيا

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو، إن مساهمة البرلمان الإيطالي في استقرار ليبيا تأتي بفضل التعاون مع البرلمان الليبي في الإجراءات التشريعية والتنظيمية، في ضوء انتخابات ديسمبر.

فاسينو، أشار خلال جلسة استماع مع المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، إلى الالتزامات التي تضع ليبيا أولوية بالنسبة لإيطاليا، والتي تشتمل على مهمة إيريني، والمساهمة في تفكيك الميليشيات وخروج القوات الأجنبية، وبرامج الاستثمار للتنمية الاقتصادية، ومبادرات إدارة تدفقات الهجرة، وافتتاح القنصلية في بنغازي.

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