«المركزي» يجتمع لمناقشة رفع قيود بيع العملة لصغار التجار وأربع قضايا أخرى

دعا مصرف ليبيا المركزي إلى اجتماع لمجلس الإدارة اليوم الخميس، لمناقشة عدد من البنود المقترحة منها: فتح المقاصة الإلكترونية بين المصارف، ورفع القيود التجارية على بيع العملة لصغار التجار، وإلغاء قرار تشكيل لجنة الإدارة المؤقتة للمصرف الخارجي.

وتوجهت الدعوة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف، على أن يعقد الاجتماع في العاشرة مساء، ويتناول أيضًا «تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المصارف، ومناقشة تطورات سعر الصرف في ضوء المتغيرات السياسية وتقرير اللجنة الفنية».

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