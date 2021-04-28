ليبيا الان

«المركزي» يجتمع لمناقشة رفع قيود بيع العملة لصغار التجار وأربع قضايا أخرى

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دعا مصرف ليبيا المركزي إلى اجتماع لمجلس الإدارة اليوم الخميس، لمناقشة عدد من البنود المقترحة منها: فتح المقاصة الإلكترونية بين المصارف، ورفع القيود التجارية على بيع العملة لصغار التجار، وإلغاء قرار تشكيل لجنة الإدارة المؤقتة للمصرف الخارجي.

وتوجهت الدعوة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف، على أن يعقد الاجتماع في العاشرة مساء، ويتناول أيضًا «تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المصارف، ومناقشة تطورات سعر الصرف في ضوء المتغيرات السياسية وتقرير اللجنة الفنية».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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