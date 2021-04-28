اجتماع مهم لـ”المركزي” اليوم.. وملفات ثقيلة على الطاولة

في خطوة وصفها مراقبون بالمهمة والحساسة بهذا الوقت، دعا نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري وأعضاء مجلس الإدارة في بنغازي، عبد الرحمن هابيل، ومحمد المختار، وامراجع غيث، محافظ المصرف الصديق الكبير، لعقد اجتماع لمجلس الإدارة، اليوم الخميس عند الساعة العاشرة ليلا.

ووفقا لخطاب للحبري، نُشر عبر المنصات الرسمية لـ”مركزي بنغازي”، فإن الدعوة للاجتماع تجوز بقبول أغلب أعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح الخطاب أن الاجتماع سيناقش خمس نقاط رئيسة هي، إمكانية فتح المقاصة بين المصارف، ورفع القيود التجارية لصغار التجار، وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المصارف التجارية في بيع العملة، إلى جانب مناقشة إلغاء قرار تشكيل لجنة الإدارة المؤقتة للمصرف الليبي الخارجي والدعوة لعقد الجمعية العمومية للمصرف، ومناقشة تطورات سعر الصرف في ضوء المتغيرات السياسية وتقرير اللجنة الفنية.

ويترقب المهتمون بالوضع الاقتصادي مجريات الاجتماع المرتقب وما سينتج عنه من مخرجات سيكون لها تأثير على الوضع الاقتصادي العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية