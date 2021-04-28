دغيم: لا داعي للتصريحات التصعيدية فـ”حفتر” يتبع المجلس الرئاسي والقيادة العامة تابعة للدبيبة

دعا النائب وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم، الأطراف السياسية إلى ضبط النفس حتى تصل البلاد إلى إجراء الانتخابات في موعدها.

وقال دغيم في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن “المشير” خليفة حفتر يتبع القائد الأعلى للجيش، وهو رئيس المجلس الرئاسي بحسب خارطة الطريق.

وأوضح عضو مجلس النواب أن “القيادة العامة تتبع مالية وزير الدفاع الذي هو رئيس حكومة الوحدة الوطنية حاليا”.

وأضاف دغيم: “لا داعي للتصريحات التصعيدية، ويجب ضبط النفس حتى تصل البلاد إلى الانتخابات في موعدها”.

وأكد الناىب أن ضمان نتائج الانتخابات يتطلب وجود حكومة تسيطر على كامل التراب الوطني بعد إخراج كافة المرتزقة، والحد من تأثير المليشيات في كل منطقة على شفافية العملية الانتخابية.