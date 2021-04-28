كوبيتش يناقش مع اللجنة العسكرية خطط استقرار البلاد للوصول إلى الانتخابات

كشفت البعثة الأممية عن تفاصيل لقاء المبعوث الأممي يان كوبيتش، بأعضاء اللجنة العسكرية، حيث أطلع كوبيتش أعضاء اللجنة على العناصر الرئيسية لقراري مجلس الأمن حول الانتخابات.

وأكد المجتمعون خلال اللقاء على ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية فورا كإجراء حاسم لاستقرار ليبيا وضمان أمنها، بالإضافة إلى اعتماد مجلس الأمن تفويض مراقبي وقف إطلاق، والخطوات اللازمة لوضع خطة وطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع، والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، للوصول إلى الانتخابات الوطنية في ديسمبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا