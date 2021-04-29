استياء أممي من تأخر فتح الطريق الساحلي

عبّر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، عن استيائه للتأخير في فتح الطريق الساحلي، وحث على الإسراع في إزالة كافة المعوقات في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال حضور كوبيش لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، الثلاثاء، بمقرها في سرت، حيث أطلعها على العناصر الرئيسية لقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و 2571 (2021) اللذين تم اعتمادهما مؤخراً، فضلاً عن نتائج مباحثاته مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى الذين يُمثلون دولاً مختلفة، بينها دول أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودول مشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا.

ووفق بيان للبعثة، فقد تم التركيز خلال الاجتماع على كيفية المُضي قُدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في جنيف في 23 أكتوبر 2020، وأكد كلّ من المبعوث الخاص واللجنة العسكرية المشتركة أن “سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية يجب أن يبدأ دون مزيد من التأخير كإجراء حاسم لاستقرار ليبيا وضمان أمنها ووحدتها ومن أجل استقرار وأمن المنطقة بأسرها”.

وجرى خلال اجتماع المبعوث الخاص مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في سرت “مناقشة اعتماد مجلس الأمن لتفويض مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة وإرسالهم، والخطوات اللازمة لوضع خطة وطنية لنزع السلاح، والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني، وكذلك ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد في طريقها نحو الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وأثناء الانتخابات”.

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