الدبيبة يعلن صرف زيادة المعاشات الأساسية وتسييل منحة الزوجة والأبناء

أعلن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، عن صرف زيادة المعاشات الأساسية عن أشهر يناير وفبراير ومارس لجميع مستحقيها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث للعام الحالي، إذ أكد الدبيبة أيضا أنه تم تسييل مليار و75 مليون دينار لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف علاوة الزوجة والأبناء.

هذا وكشف الدبيبة، عن إقرار الحكومة إنشاء صناديق لإعادة إعمار المدن المتضررة من الحروب، مثل طرابلس وبنغازي وسرت ودرنة.

وقال الدبيبة إن هذا القرار جاء من أجل محو ما يذكر الشعب بالماضي الأليم، ومنه مظاهر الدمار والتخريب، خصوصا منازل العلم والإبداع مثل جامعة بنغازي، مشيرا إلى أنه سيتم بناء مدرجات جديدة للطلاب في الجامعة.

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