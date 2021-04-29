شركة الكهرباء: الأسلاك تتم سرقتها لتخريدها وتهريبها للخارج

عقد المدير العام للشركة العامة للكهرباء المهندس ” إبراهيم الفلاح ” اجتماعا موسعا أمس الأربعاء بمقر بلدية غريان بحضور عمداء بلديات غريان ككلة والشقيقة والأصابعة ونسمة لمناقشة الحد من ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بكل المناطق والبلديات .

وتناول الاجتماع – الذي حضره أيضا عدد من مدراء الإدارات العامة بالشركة ومديرية أمن غريان وجهاز الحرس البلدي ومدير جهاز حماية الطاقة الكهربائية غريان – ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية وتخريدها وتهريبها إلى خارج البلاد الأمر الذي سيوثر على أداء الشبكة الكهربائية بالمنطقة بالكامل .

كما تطرق الاجتماع أيضا إلى كيفية ترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد التجاري والتوصيلات غير الشرعية بالمنطقة .

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من البلدية ومديرية أمن غريان والشركة العامة للكهرباء للحد من هذه التجاوزات، كما استمع المدير العام للشركة لعدد من الاحتياجات التي تناولها عمداء البلديات في الاجتماع .