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وزير الخارجية الإيطالي: رئيس الحكومة الليبية سيزور روما قريبا

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن التخطيط بالفعل لزيارة رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة إلى العاصمة روما.

وقال دي مايو، أمام أمام البرلمان الإيطالي ردا على سؤال للنائبة يولاندا دي ستاسيو بشأن مبادرات تعزيز الوجود الإيطالي في ليبيا، إنه خلال الزيارة “نعتزم عقد منتدى أعمال للشركات الإيطالية لمواصلة زيادة الفرص الإيطالية للتعاون الاقتصادي”، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

ولفت وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه استقبل الأسبوع الماضي وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في العاصمة روما.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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