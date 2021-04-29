طقس ليبيا: منخفض صحراوي وارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة بهذه المناطق وتنبيهات هامة (خرائط)

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا أن تسجل درجات الحرارة إرتفاع واضح وملحوظ نهار اليوم على أغلب مناطق البلاد وخاصة على مناطق الشمال الغربي نتيجة تأثير منخفض جوي صحراوي مركزه وسط تونس .

حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل واضح على المرتفعات الجبلية ومناطق سهل الجفارة وصولا إلى المناطق الساحلية .

وتتراوح بشكل عام مابين 30°_ 41° وتسجل إنخفاض نسبي على المناطق الساحلية بداية من أمسية الخميس، فيما يستمر الإرتفاع واضح خلال يوم الجمعة على المرتفعات الجبلية والمناطق الداخلية مع درجات حرارة تتراوح بين 29°_ 42°، والسماء غائمة جزئيا إلى كليا بسحب متوسطة وعالية الإرتفاع متوقعة أغلب فترات النهار على معظم المناطق.

ويتوقع أن يصاحب إرتفاع درجات الحرارة نهار الغد هبوب رياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على مرتفعات الجبل الغربي مع هبات قد تلامس حاجز 60 كم/س مما تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار أحيانا .

وتتحول إلى شمالية فشمالية غربية وشمالية شرقية خلال ساعات المساء على أغلب المناطق الساحلية مع تراجع منتظر في درجات الحرارة .

أجواء صيفية ساخنة منتظرة أيضا على باقي مناطق البلاد وخاصة على بعض المناطق الوسطى ومناطق الجنوب الغربي حيث تتراوح درجات الحرارة على هذه المناطق مابين 36°_ 41° مع رياح جنوبية إلى جنوبية غربية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام .

في حين تسود أجواء ساخنة نسبيا إلى ساخنة على طول المناطق الشرقية من الشمال إلى الجنوب ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين 27°_ 36° على مناطق الشمال الشرقي مع رياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة عموما .

ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال فترات الظهيرة على مناطق الجنوب الشرقي تتراوح بشكل عام مابين 32°_ 36° مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة عموما .

تستمر درجات الحرارة مرتفعة خلال يومي الجمعة والسبت على معظم مناطق البلاد وخاصة على مناطق الشمال الغربي مع درجات حرارة قد تتجاوز 42° في بعض المناطق ، في حين تنخفض بشكل نسبي على المناطق الساحلية الغربية.

تنبيهات هامة:

ـــ درجات الحرارة المتوقعة هي في الظل، في حين يتوقع أن تسجل تحت أشعة الشمس المباشرة أعلى من هذه الأرقام بنحو 5°_ 7°.

ـــ ضرورة الإبتعاد عن أشعة الشمس المباشرة خلال فترات الذروة ” الظهيرة ” تجنباَ للإصابة بضربات الشمس.

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