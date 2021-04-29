المصرف المركزي يناقش مع السفارة الإيطالية التعاون الاقتصادي بين البلدين

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا غوسيبي غريمالدي، وعدد من المسؤولين الاقتصاديين بالسفارة الإيطالية، الأوضاع الاقتصادية والتجارية بين ليبيا وإيطاليا.

وبحسب بيان للمصرف المركزي فقد عبر الجانب الإيطالي عن رغبة الشركات الإيطالية في العودة إلى ليبيا لاستئناف أعمالها في أقرب وقت ممكن.

كما أعلن المصرف المركزي بطرابلس، عن كشوفات توزيع العملة النقدية لمنطقة أوباري، خلال شهر أبريل الجاري.

هذا وتم تخصيص مبلغ سبعة ملايين دينار لكل فرع من فروع مصرف شمال إفريقيا، و7 ملايين ونصف المليون دينار لمصرف الصحاري بفرعيه في حين نال المصرف التجاري الوطني بأوباري 10 ملايين دينار، وكان النصيب الأكبر لمصرف الجمهورية وفروعه بمبلغ 15 مليون دينار.

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