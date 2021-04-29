الرقابة على الأغذية يضبط شكولاتة مجهولة المصدر والصلاحية في طرابلس

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أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ضبط كميات من علب الشكولاتة علامة تجارية “Celebrations” بأحد الاسواق الغذائية بمنطقة سوق الجمعة.

وأضاف مركز الرقابة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن مفتشو الرقابة على الأغذية والأدوية وحدة سوق الجمعة رفقة الحرس البلدي لم يجدوا على علية الشكولاتة صلاحية أو بيانات توضيحية.

وأوضح المركز أنه بعد الاستدلال من صاحب السوق عن مصدر هذه العلب أفاد بمكان الموزع الخاص بها الكائن بأحد المخازن بسوق الكريمية.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن المفتشين توجهوا على الفور رفقة وحدة دوريات والتحري طرابلس مركز الحرس البلدي سواني مركز الحرس البلدي سوق الجمعة والشؤون الأمنية الامن الداخلي الأمن المركزي مديرية أمن الجفارة لتحريز كامل الكميات لإعدامها.