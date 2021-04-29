كوبيش والمنقوش يجددان الدعوة إلى سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

أخبار ليبيا 24

جدد المبعوث الأممي يان كوبيش ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء تأكيدهما على ضرورة احترام سيادة ليبيا امتثالاً لقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و 2571 (2021).

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في طرابلس والذي أكد فيه الطرفان على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك سحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير حسبما طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبحسب بيان البعثة شددت المنقوش على ضرورة سحب المرتزقة في إطار واضح وجداول زمنية واضحة، مشيرة إلى الحاجة إلى برنامج شامل لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للبلاد بغية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

واتفق المبعوث الأممي ووزيرة الخارجية على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وليبيا، بما في ذلك من خلال تيسير الدعم الإنساني للمهاجرين غير الشرعيين واللاجئين وإعادتهم الطوعية إلى أوطانهم وإعادة توطينهم، ومن خلال عمل صناديق وبرامج وكالات الأمم المتحدة لضمان تقديم الدعم الإنساني والتنموي للشعب الليبي على نحو أفضل.