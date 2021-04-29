|بالفيديو| سوق الحوت علامة فارقة لدى سكان بنغازي

أخبار ليبيا 24 –تقارير

يقف بائع البسبوسة في سوق الحوت كل رمضان ليمارس ذات العمل الذي تعوده لسنوات طويلة، ففي سوق الحوت ببنغازي كل شيء له نكهة مغايرة لدى سكان المدينة الذين عانوا انقطاع سوقهم لسنوات بسبب الإرهاب.

يقول أحد المواطنين المرتادين للسوق، “بنغازي بها أمن وأمان والسوق أفضل من السنوات الماضية ورمضان هذا العام جاءنا لأول مرة منذ عشرة سنوات دون حرب وبعيدا عن إراقة الدماء، ندعو الله أن يديم علينا الأمن والأمان”.

هذا الأمن الذي صار واقعا يعيشه سكان المدينة أعاد لهم سوق الحوت بكل صخبه وضجيجه وناسه، كان الإرهاب سببا في موته ذات يوم ولكن بعد تعزز الأمن والاستقرار يُصر سكان بنغازي على إحيائه رغم وجود المرض الذي لم يتمكن من إيقاف السوق الرمضاني.

ويقول الصحفي إبراهيم بن عمران، “ما زالت بنغازي تلتقي في قلبها وهو سوق الحوت الذي يجمع كافة أطياف المدينة”.

ويضيف بن عمران، “التقيت بصحفية وإعلامية من درنة واستبشرت خيرا بمدينة بنغازي ولم تكن تتصور أن تكون بنغازي بهذه اللوحة الجميلة، بوجود النساء والأطفال، بالإضافة إلى انتشار الأكلات الشعبية، ووجدت الابتسامة تعلو وجوه كل الناس”.

وجود سوق الحوت بكل ضجيجه وصخبه كان علامة فارقة لدى سكان بنغازي الذين لطالما تعلقوا به واعتبروه من معالم مدينتهم ونكهة لمناسباتها ومقصدا لزوارها، ولعل رمضان كان مناسبة أمثل لإحياء هذا السوق.