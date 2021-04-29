كوبيش يُطلع الدبيبة على محادثاته الداعمة لجهود السلام في ليبيا

أخبار ليبيا 24

ناقش المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ونائبه، رمضان بوجناح، عدد من الملفات منها الانتخابات المقبلة، والوضع في الجنوب تزامناً مع اشتعال الأحداث في تشاد.

وفي بيان لها، الأربعاء، أشارت البعثة الأممية أن الاجتماع تناول التقدم المحرز حتى الآن في العملية السياسية والخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وتطرق الاجتماع إلى موضوع الميزانية فضلاً عن مجالات التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة لدعم الشعب الليبي، وكذلك الوضع الأمني في ليبيا والمنطقة عقب التطورات الحاصلة في تشاد.

وأشارت البعثة إن كوبيش أطلع الدبيبة على زياراته الأخيرة والمحادثات التي أجريت في عواصم مختلفة لدعم جهود السلام في ليبيا، كما ناقش الطرفان قراري مجلس الأمن الدولي 2570 (2021) و 2571 (2021) اللذين تم اعتمادهما مؤخراً وسبل تنفيذهما، بما في ذلك تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإرسال مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة.

وفي لقائه مع بوجناح، ناقش كوبيش الوضع الأمني في البلاد ولا سيما في جنوب ليبيا خاصة في ظل التطورات الأخيرة في تشاد. وطلب بوجناح دعم الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات الليبية، لا سيما العسكرية والأمنية، ولسحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا.

كما جرت مناقشة سبل تعزيز الدعم الإنساني للبلدات والمدن الجنوبية من خلال وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها.