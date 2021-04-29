 دغيم يدعو الأطراف السياسية في ليبيا إلى ضبط النفس

أخبار ليبيا 24

دعا عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي، زياد دغيم، الأطراف السياسية في ليبيا إلى ضبط النفس؛ حتى تصل البلاد إلى إجراء الانتخابات في موعدها.

قال دغيم في تصريحات صحفية، “إن المشير خليفة حفتر يتبع القائد الأعلى للجيش، وهو رئيس المجلس الرئاسي بحسب خارطة الطريق”.

وتابع عضو مجلس النواب “إن القيادة العامة تتبع ماليا وزير الدفاع الذي هو رئيس حكومة الوحدة الوطنية حاليا”.

وأضاف دغيم، “لا داعي للتصريحات التصعيدية، ويجب ضبط النفس حتى تصل البلاد إلى الانتخابات في موعدها”.

وأكد عضو مجلس النواب أن ضمان نتائج الانتخابات يتطلب وجود حكومة تسيطر على كامل التراب الوطني بعد إخراج كافة المرتزقة، والحد من تأثير المليشيات في كل منطقة على شفافية العملية الانتخابية.