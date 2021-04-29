نعمان بن عثمان: «الأغبياء» فقط يتصورون أنني قد أقبل بإطلاق وصف «المرتزقة» على الأتراك

رأى العضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، نعمان بن عثمان، أن «الأغبياء» فقط هم من يتصورون أنه قد يقبل بإطلاق وصف «المرتزقة» على الأتراك.

وقال بن عثمان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الأغبياء فقط يتصورن بأنني قد أقبل تحت أي ظرف أن يطلق على الخبراء والمدربين والفنيين الأتراك الذين هبوا لمساعدتنا في الدفاع عن عاصمة بلادنا، أن يطلق عليهم مرتزقة”، على حد قوله.

وأضاف “لذلك أقول لأي «صعلوك» عبد للطواغيت و«القذافي» و«حفتر»، الأتراك ساعدونا في رد عدوانكم”، بحسب وصفه.

وتابع في تغريدة أخرى “الدعم الفني العسكري التركي، ساعدنا في هزيمة «القوات الخاصة الروسية» على أسوار العاصمة طرابلس”، وفقا لحديثه.

واستطرد في تغريدة ثالثة “يجب على حكومة الدبيبة أن ترفض السماح بإطلاق مصطلح مرتزقة على فريق الدعم العسكري والفني التركي، الذي جاء إلى ليبيا بناءً على اتفاقية رسمية وفق الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، في الوقت الذي يطلق فيه «الرعاع» على الجيش الروسي غير الشرعي و«مرتزقة الجنجاويد وتشاد» جيش وطني”، على حد زعمه.