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“السني”: مجلس الأمن يناقش ملف المرتزقة بليبيا في اجتماع مغلق غير رسمي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، الطاهر السنى، أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعًا مغلق غير رسمي، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال «السنى»، في تغريدة له عبر “تويتر”، “متابعة لتنسيقنا مع المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن سيعقد غداً وبمشاركة ليبيا اجتماع غير رسمي مغلق لأعضاء المجلس لنقاش آخر الأوضاع في ليبيا”.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش بالأخص “ملف المرتزقة وسبل مواجهة هذا التحدي وتأثيرها على دول الجوار والساحل الأفريقي كما يحدث هذه الأيام”، لافتًا إلى أن  “المبعوث الأممي سيقدم إحاطة بالخصوص”.

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السني مجلس الأمن

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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