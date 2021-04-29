“السني”: مجلس الأمن يناقش ملف المرتزقة بليبيا في اجتماع مغلق غير رسمي

أكد مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، الطاهر السنى، أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعًا مغلق غير رسمي، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال «السنى»، في تغريدة له عبر “تويتر”، “متابعة لتنسيقنا مع المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن سيعقد غداً وبمشاركة ليبيا اجتماع غير رسمي مغلق لأعضاء المجلس لنقاش آخر الأوضاع في ليبيا”.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش بالأخص “ملف المرتزقة وسبل مواجهة هذا التحدي وتأثيرها على دول الجوار والساحل الأفريقي كما يحدث هذه الأيام”، لافتًا إلى أن “المبعوث الأممي سيقدم إحاطة بالخصوص”.