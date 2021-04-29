«العباني»: الرصاص يصلح للقتل لكنه لا يصلح للأمن

دعا محمد العباني، عضو مجلس النواب، إلى تحكيم العقل أولًا في التعاطي مع المشكلات الأمنية التي تعصف بليبيا، مشددا على أن الرصاص لا يصلح للأمن.

وقال العباني، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “نعم الرصاص يصلح للقتل، ولكنه لا يصلح للأمن، تحكيم العقول واجب”.

وكان العباني، قد اعتبر أول أمس الثلاثاء، أن المليشيات المسلحة هي المتحكمة في المشهد السياسي الحالي في ليبيا.

وقال «العباني»، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “حكومة الوحدة الوطنية، دمية في يد المليشيات المؤدلجة، فلا تنتظروا منها الكثير”.