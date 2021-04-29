الكوني وتومرس يبحثان سبل دعم هولندا لليبيا في مجالات الانتخابات والمصالحة

ليبيا – بحث موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي مع سفير هولندا لارس تومرس سبل دعم المسار السياسي والتعاون اللوجستي مع مفوضية الانتخابات.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، فقد جدد تومرس دعم مفوضية المصالحة بالوسائل التقنية اللازمة للبحث عن المفقودين والكشف عن المقابر الجماعية عبر الأقمار الصناعية.

وأضاف البيان: إن الجانبين ناقشا سبل التعاون في مجالات التنمية والمصالحة وتأمين الحدود والهجرة، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون بينهما في شتى المجالات.

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