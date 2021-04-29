وزارة الاقتصاد تبحث تعزيز التعاون مع الغرفة التجارية البريطانية

بحث مدير مكتب شؤون ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة الصديق اللب، رفقة رئيس الغرفة التجارية البريطانية العربية سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار.

وناقش الطرفان بمشاركة نائب رئيس الغرفة البريطانية العربية إمكانية تنظيم شراكة بين غرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا مع الغرفة التجارية البريطانية العربية وتبادل التجارب والخبرات وتقديم التسهيلات للمستثمرين من القطاع الخاص تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد والتجارة، من جهته دعا اللب غرفة التجارة البريطانية العربية لعقد مؤتمرات مشتركة مع وزارة الاقتصاد والتجارة وغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية بهدف تكثيف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

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