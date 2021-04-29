الصديق الكبير يناقش توطيد العلاقات التجارية مع إيطاليا

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، رفقة سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا وبمشاركة المستشار التجاري خطط عودة الشركات الإيطالية إلى ليبيا.

حيثُ تضمن الاجتماع الذي عقد بمكتب المحافظ، بحث الأوضاع والمستجدات الاقتصادية والتجارية ورغبة الشركات الإيطالية العودة إلى ليبيا لاستئناف أعمالها وتبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع المدراء العامين للمصارف التجارية وشركة معاملات، اجتماع موسعا وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة المتفق عليها مسبقاً مع المصارف لحل مشكلة السيولة.

كما تطرق الإجتماع إلى مستوى الإنجاز في تطوير خدمات الدفع الإلكتروني في كافة المصارف وتحديث المنظومات المصرفية.

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