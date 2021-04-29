الأعلى للقضاء يلغي قرارات السراج المتخذة بعد منح الثقة لحكومة الوحدة

ليبيا – قرر وكيل إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء محمود الكيش إلغاء قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق منذ لحظة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب مذكرة ردٍّ موجهة لوزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية اطلعت عليها صحيفة المرصد بشأن الآثار القانونية المترتبة على منح الثقة لحكومة، تعد قرارات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج منذ لحظة منح مجلس النواب الثقة كأن لم تكن.

ودعت الإدارة إلى مراجعة كل القرارات التي صدرت رئاسي الوفاق قبل منح الثقة، وهي الفترة التي استغلها وزراء السراج لإصدار قرارات إيفاد وتعيينات وإبرام اتفاقيات، فيما تعتبر كافة القرارات الصادرة عن رئاسي السراج وحكومة الوفاق خلال الفترة ما بين التسمية ومنح الثقة للحكومة الجديدة باطلة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية