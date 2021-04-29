ليبيا الان

ميناء الخمس يعلن وصول 203 سيارة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت الشركة الليبية للموانئ بيانات حديثة أظهرت وصول عدد من السفن والبواخر إلى أرصفة ميناء الخمس البحري.

وبحسب ما أفادت به الشركة، فقد وصلت السفينة أي أس فريا التابعة للوكيل الملاحي أمواج ليبيا وعلى متنها مئتين وستة وثلاثين حاوية بضائع وسلع متنوعة، إضافة لوصول السفينة إنجا أي التابعة للوكيل الملاحي ليبيا، وعلى متنها ثمانون حاوية بضائع وسلع مختلفة، كما وصلت أيضًا السفينة إيفان التابعة للوكيل الملاحي المرجان الأحمر، وعلى متنها مئتين وثلاث سيارات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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