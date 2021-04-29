ميناء الخمس يعلن وصول 203 سيارة

نشرت الشركة الليبية للموانئ بيانات حديثة أظهرت وصول عدد من السفن والبواخر إلى أرصفة ميناء الخمس البحري.

وبحسب ما أفادت به الشركة، فقد وصلت السفينة أي أس فريا التابعة للوكيل الملاحي أمواج ليبيا وعلى متنها مئتين وستة وثلاثين حاوية بضائع وسلع متنوعة، إضافة لوصول السفينة إنجا أي التابعة للوكيل الملاحي ليبيا، وعلى متنها ثمانون حاوية بضائع وسلع مختلفة، كما وصلت أيضًا السفينة إيفان التابعة للوكيل الملاحي المرجان الأحمر، وعلى متنها مئتين وثلاث سيارات.

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