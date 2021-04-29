المريمي: مشروع الميزانية الآن لدى حكومة الوحدة

أكد المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، أن مشروع إعداد الميزانية الآن لدى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وأوضح المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، أن حكومة الوحدة استلمت مشروع الميزانية لتنظر في ملاحظات اللجنة المالية بمجلس النواب، وكذلك ملاحظات أعضاء مجلس النواب على الميزانية في الجلسة التي انعقدت بالخصوص، لافتا إلى أن مجلس النواب ينتظر في إعادتها إليه من الحكومة حال الأخذ بملاحظات مجلس النواب والذي بدوره بعد ذلك سيعتمدها وسيصدر قانون ميزانية بخصوصها.

وفيما يتعلق بملف المناصب السيادية قال المريمي، “انتهت اللجنة المكونة من أعضاء مجلس النواب من عملها في ذلك واحيلت إلى المجلس الأعلى الدولة ليقوم باختصاصه في ذلك ويحيلها إلى مجلس النواب والذي بدوره في جلسة لمجلس النواب سيقوم بانتخاب من يتقلد هذه المناصب السيادية للدولة الليبية”.