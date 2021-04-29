أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة على مناطق الساحل من رأس اجدير إلى طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة المناطق الساحلية الممتدة من رأس اجدير حتى طرابلس.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة على باقي المناطق.

رأس اجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية من رأس اجدير حتى طرابلس، بينما تكون جنوبية غربية على باقي المناطق، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية من رأس اجدير حتى طرابلس، وبين 35 و42 درجة مئوية على باقي المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و42 درجة مئوية، ولا تتجاوز 33 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

تتكاثر السحب من حين لآخر، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

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