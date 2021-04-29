أزمة “هروب الضي” تعود من جديد في ليبيا

شهِدت عدة مدن بالمنطقة الغربية، انقطاع الكهرباء يوم أمس، ما جعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يجددون دعوتهم لإصلاح الأخطاء التي تؤدي إلى انقطاع الكهرباء.

وعن الشركة العامة للكهرباء، عقد المدير العام للشركة المهندس إبراهيم الفلاح، اجتماعا موسعا يوم أمس الأربعاء بمقر بلدية غريان بحضور عمداء بلديات غريان ككلة والشقيقة والأصابعة ونسمة لمناقشة الحد من ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بكل المناطق والبلديات.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية ما زالت تتواصل، والتي تنعكس هذه السرقة، بدورها على شبكة التوزيع وتزيد من معاناة المواطنين.

وانقطعت الكهرباء على أغلب المناطق في طرابلس، وفي مدينة الزاوية، وصلت إلى أكثر من ساعتين.

ويتخوّف الليبيين، من عودة شبح انقطاع الكهرباء من جديد، بعد فترة من الاستقرار النسبي في أداء الشبكة الكهربائية.

وتمتد أزمة انقطاع الكهرباء، لسنوات طويلة، دون أي حلول جذرية لإنهاء الأزمة التي عان منها الليبيين وتسببت في خسائر لهم.

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