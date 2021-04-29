المجلس البلدي درنة يعلن وصول غاز الطهي إلى المدينة

أعلن المجلس البلدي درنة، وصول غاز الطهي إلى المدينة، بعد حل الأزمة والتي كان سببها عدم وصول الغاز إلى المدينة يوم الأحد الماضي.

وأوضح وكيل بلدية درنة، أن عملية إدخال الغاز ستكون وفقا للحصة المخصصة للمدينة و الاحتياج الفعلي، وعملية التوزيع ستكون بعد التأكد من ضمان وصولها إلى مستحقيها وأن هذه التسهيلات تسعى لتقديم كافة الخدمات لمواطني المدينة.

وأعرب المجلس البلدي درنة، عن لكل من وكيل البلدية درنة والأجهزه الأمنيه درنة وطبرق وخاصة الضابط أنور البرعصي، وكل من ساهم في حل المشكلة وفي تسهيل وتذليل الصعاب على المواطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية