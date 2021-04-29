«الشريف»: بسكوتكم الغبي على «عقيله صالح» ستدفعون أثمانًا سياسية وعسكرية باهظة

زعم فيصل الشريف، الذي يظهر عبر فضائيات «الإخوان» كـ«باحث قانوني»، أن المستشار عقيله صالح سوف يتحكم في قانون الميزانية والانتخابات والتعديل الدستوري وفقا لما وصفها بـ«مشيئة حفتر».

وقال الشريف، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “سكوتكم الغبي على اغتصاب عقيله صالح لمنصب رئيس مجلس النواب سيجعلكم تدفعون الأثمان السياسية والعسكرية الباهظة وفوق ما ستتخيلون”، وفقا لقوله.

وأضاف “عقيله صالح سيتحكم في قانون الميزانية وقانون الانتخابات، والتعديل الدستوري بتمرير القاعدة الدستورية، وكل هذا وفقًا لمشيئة «حفتر» والمخابرات الداعمة له، أو تعطيل كل شيء حتى تتحقق شروط «حفتر» وداعميه”، على حد زعمه.

وتابع “إذا ما تم تكليف شخصية محافظ مصرف ليبيا المركزي بمعرفة عقيله ووفقًا لرغبته، فسوف يكون هناك محافظ مركزي حفتري يجعل من مؤسسة المصرف المركزي في يد «حفتر» والدول الداعمة له برغم أن المحافظ الحالي أسوء من السوء نفسه، ولكن تخاف تهرب من الغولة اطّيح في سلال القلوب زي ما يقولوا”، بحسب تعبيره.