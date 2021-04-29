«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة صباح اليوم الخميس، على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل، كما لن يتجاوز ارتفاع الموج المتر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء مغطاة جزئيا بالسحب.

– الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين نصف المتر ومتر.

– البحر خفيف الموج، ودرجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على الساحل من بنغازي إلى الجبل الأخضر.

– الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية، بينما تكون جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل درنة، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل صباح اليوم إلى 25 عقدة على ساحل درنة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين ربع المتر والمتر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا