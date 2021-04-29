“ناكر”: ليبيا محتاجة ثورة جديدة ياشباب وقريباً يتحدد موعدها

زعم رئيس حزب القمة عبدالله ناكر، إن ليبيا تحتاج في الوقت الحالي إلى ثورة، معتبرًا أن موعد اندلاعها سوف يتم تحديده قريبًا.

وقال «ناكر» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “يقسموا فيها عقيلة والمشري، والدبيبة وحفتر ولم يضعوا أي قيمة أو اعتبار للشعب الليبي برعاية تركيا ومصر”. بحسب ادعائه.

وختم رئيس حزب القمة موضحًا أن “ليبيا محتاجة ثورة جديدة ياشباب وقريبا يتحدد موعدها إن شاء الله”.

يشار إلى أن هناك اتهامات تطارد عبدالله ناكر بالسطو على مصرف الأمان بطرابلس واختلاس عدة ملايين أثناء أحداث فبراير عام 2011.