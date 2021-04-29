«بويصير»: لا يمكن أن نتحدث عن ثورة طالما منظومة «القذافي» الاقتصادية مستمرة

زعم محمد بويصير، المحلل السياسي، المقيم بولاية تكساس الأمريكية، أنه لا يمكن أن نتحدث عن ثورة طالما منظومة «القذافي» الاقتصادية مستمرة، وفقا لقوله.

وقال «بويصير»، الأمريكي الليبي الذي يعيش في أمريكا منذ عدة سنوات، وكان من المؤيدين بشدة للغزو التركي على ليبيا، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عندما أعيد بناء ألمانيا بعد الحرب، لم يتم ذلك باستبدال هتلر وفريقه والإبقاء على نفس النظام الاقتصادي، بل باستحداث نظام اقتصادي منع احتكار الحكومة للقرار السياسي، وأطلق المبادرات الخاصة للألمان التي منعت وللإبد التفرد بالسلطة”.

وأضاف “نفس الشيء حدث في إيطاليا، ثم بعد ذلك بأربعين عاما في أوروبا الشرقية، فانطلقت تلك البلدان في تشييد اقتصاديات حديثة بالمشاركة مع المجتمع الدولي”.

وتابع “التغيير في ليبيا اقتصر على استبدال القذافي وفريقه مع استمرار نفس المنظومة الاقتصادية التي ساءت إدارتها أكثر وانتشر الفساد فيها أكثر. لا يمكن أن نتحدث عن ثورة، إلا إذا تحررت البلاد من احتكار الحكومة للنشاط الاقتصادي وأطلقت المبادرات الفردية لليبيين”.

واستكمل “لا يمكن أن يتحقق الازدهار، إلا إذا انتهى أسلوب المنع الستاليني وحل محله تشجيع عمل وإبداع الليبيين، ولا يمكن أن يشعر الليبيون بالفرق في حياتهم، إلا إذا اندمجنا في السوق العالمي وشاركنا الآخرين في عملية إنتاج الحياة الكريمة. وهذا لا يبدو في الأفق بعد”.