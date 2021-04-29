الردع يعلن القبض على آخر المطلوبين في قضية اختطاف طفلين في 2017 

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أعلن جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في طرابلس القبض على آخر المتورطين في قضية خطف طفلين سنة 2017 بمنطقة حي الأندلس والتوجه بهم إلى منطقة ورشفانة.

وأوضح جهاز الردع عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه منذ أكثر من ثلاث سنوات قامت إحدى العصابات بخطف طفلين 13 سنة، و14 سنة، وتم دفع فدية حينها قرابة 200 ألف دينار ليبي.

وأضاف جهاز الردع ومكافحة الجريمة أن هذه القيمة كانت كدفعة أولى من أصل نصف مليون دينار مقابل حريتهم قبل أن يتم تحريرهم من قبل جهاز الردع.

وأشار الجهاز إلى أن المتورطين في هذه العملية محمد سليمان حويل العربي، مقبوض عليه (خطف وسطو مسلح)، خيري منصور تم القبض عليه أمس الأربعاء، علاء وجدي توفي في اشتباك داخل استراحته في منطقة ورشفانة أثناء محاولة القبض عليه، خالد غيطة متوفي، زكريا الملقب بـ(الشنطة) متوفي.