«النهر الصناعي»: عودة الكهرباء لمحطة الضخ بترهونة

أكد جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة- سهل الجفارة»، أن التيار الكهربائي عاد من جديد لمحطة الضخ بترهونة.

وقال الجهاز، في بيان صادر عنه: “تم البدء بأعمال إعادة الضخ وتدفق المياه للمستهلكين بعد عودة الكهرباء للمحطة”.

وأضاف “التيار الكهربائي انقطع عن محطة الضخ بترهونة ليلة الأمس مما نتج عنه توقف الضخ من المسار الأوسط”.

وكان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، قد أكد منتصف الشهر الجاري، استمرار الاعتداءات المواطنين على صمامات الهواء وصمامات التصريف بمنظومة الحساونة سهل جفارة.

وأوضح أن فرق الصيانة تواصل أعمال السيطرة على التسريبات في الخط الناقل ترهونة بوزيان نتيجة اعتداءات المواطنين على صمامات الهواء وصمامات التصريف.

وأشار إلى أنه نظرا للضغط العالي وخصوصية هذا الخط، فإن فرق الصيانة تواجه صعوبات كبيرة للسيطرة على التسريب، مشيرا أن قد تحتاج إلى إيقاف الضخ حتى تتمكن فرق الصيانة من إنجاز أعمالها.