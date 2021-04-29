القائم بالأعمال اليوناني يشيد بجهود مفوضية الانتخابات الليبية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، صباح اليوم الخميس، القائم بالأعمال اليوناني ايوانيس ستاماتيكوس وذلك بديوان مجلس المفوضية.

واستعرض اللقاء استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقرّر عقدها في 24 ديسمبر القادم، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

ومن جهته أشاد ستاماتيكوس، بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.