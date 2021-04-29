«بن شرادة»: ما فعله «عقيله» حول المناصب السيادية لن يقره «مجلس الدولة»

زعم سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن عقيله صالح، رئيس مجلس النواب، نسف التفاهمات، المتعلقة باتفاق بوزنيقة 1 و2، مشيرا إلى أنه قام بتشكيل لجنة وصفها بالأحادية من البرلمان واستقبلت وفرزت ملفات المناصب السيادية، وبعد ذلك تمت إحالتها للاستشاري للاختيار.

وقال بن شرادة، في تصريحات له: “هذه الطريقة لا يمكن أن يتعاطى معها مجلس الدولة ونحن سنتعامل بموضوعية ونحاول أن يكون قانوني ولا يمكن أن يكون تنفيذها مخالفا للاتفاق السياسي، كما نحاول أن يكون هناك مخرج قانوني ويتم الاختيار بشفافية تامة”، بحسب وصفه.

وأضاف “لا يصح أن يفتي مجلس الدولة بشكوى ضد البرلمان ولكن أي شكاوى تتجه للقضاء، ونريد أن نعمل على الموضوع بشكل قانوني لتكون محصنة ولا توجد شكاوى، ونحن في خلال هذا الأسبوع سنجتمع مع مجلس النواب ونزودها بالإطار القانوني حسب الاتفاق السياسي إذا أرادو ذلك”.