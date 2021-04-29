«5+5» تختم اجتماعها بسرت وتحذر من عرقلة فتح الطريق الساحلي

اختتمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، اليوم الخميس، اجتماعاتها بمدينة سرت.

وقالت اللجنة، في بيان أصدرته، إنها قامت بالبحث في الأسباب المعرقلة في تأخير فتح الطريق الساحلي، لافتة إلى أنه وفي سبيل تسريع الإجراءات لفتح الطريق فقد تواصلت اللجنة العسكرية مع السلطة التنفيذية لتذليل أخر الصعوبات التي تعيق فتح الطريق، حث تم اقتراح حلول مناسبة لهذه الغاية.

وأكدت اللجنة، في بيانها، أنه وفي حال عدم فتح الطريق قريباً سيتم تسمية المعرقلين والأسباب المؤدية لذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة، كما تم اختيار قيادة القوة العسكرية المشتركة واختيار مقراً لقيادة القوة في سرت على أن تتمركز القوة في المنطقتين المحددتين من قبل اللجنة.