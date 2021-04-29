ليبيا الان

اللجنة العسكرية: في حال لم يتم فتح الطريق الساحلي سننشر أسماء المعرقلين

تم النشر منذُ 12 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في حال لم يتم فتح الطريق الساحلي قريبًا، سوف تكشف المعرقلين والأسباب المؤدية لذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت اللجنة، في بيانها المشترك، أنها اختارت قيادة قوة عسكرية مشتركة وكلّفتها بدمج أفراد من الجانبين معا وإعادة توزيعهم على المعسكرين المحددين.

وأشارت اللجنة العسكرية المشتركة، إلى أنها تواصلت مع السلطة التنفيذية لتذليل آخر الصعوبات التي تعيق فتح طريق وتم اقتراح حلول مناسبة لهذه الغاية.

واعتمدت اللجنة العسكرية المشتركة، لائحة العمل الداخلي واستحداث الوظائف العاجلة التي تساعد اللجنة على القيام بمهامها.

كما اعتمدت اللجنة العسكرية، إنشاء مكتب للتعامل مع ملف المحتجزين والمفقودين وتم تكليف اثنان من أعضائها، إضافة إلى عضو من لجنة الترتيبات الأمنية للقيام بمهام هذا المكتب وذلك لإنشاء قاعدة بيانات وتوثيق المعلومات للقيام بما يُمكن من الأعمال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • بارك الله جهودكم وهذا يعتبر عمل مهني و حرفي بأمتياز…الوطن بحاجة الي سواعد ابنائه المخلصين خاصة في هذه المحنة التي سببتها لنا نكبة قهاير التي نسعي جميعا الي التخلص من نتائجها الكارثية بالتدريج…وفقكم الله وأثابكم حسن الجزاء يارب العالمين..

    رد