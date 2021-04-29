اللجنة العسكرية: في حال لم يتم فتح الطريق الساحلي سننشر أسماء المعرقلين

أكدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في حال لم يتم فتح الطريق الساحلي قريبًا، سوف تكشف المعرقلين والأسباب المؤدية لذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت اللجنة، في بيانها المشترك، أنها اختارت قيادة قوة عسكرية مشتركة وكلّفتها بدمج أفراد من الجانبين معا وإعادة توزيعهم على المعسكرين المحددين.

وأشارت اللجنة العسكرية المشتركة، إلى أنها تواصلت مع السلطة التنفيذية لتذليل آخر الصعوبات التي تعيق فتح طريق وتم اقتراح حلول مناسبة لهذه الغاية.

واعتمدت اللجنة العسكرية المشتركة، لائحة العمل الداخلي واستحداث الوظائف العاجلة التي تساعد اللجنة على القيام بمهامها.

كما اعتمدت اللجنة العسكرية، إنشاء مكتب للتعامل مع ملف المحتجزين والمفقودين وتم تكليف اثنان من أعضائها، إضافة إلى عضو من لجنة الترتيبات الأمنية للقيام بمهام هذا المكتب وذلك لإنشاء قاعدة بيانات وتوثيق المعلومات للقيام بما يُمكن من الأعمال.

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