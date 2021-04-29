قائد عملية إيريني: نقف على مسافة متساوية من الأطراف في ليبيا

أعلن قائد عملية إيريني الأوروبية الأدميرال فابيو أجوستيني، إن العملية الجوية والبحرية الأوروبية، تعمل يومًا بعد يوم من أجل الاستقرار والأمن في وسط البحر الأبيض المتوسط، وأنها على مسافة متساوية من الأطراف المتحاربة” في ليبيا.

وأوضح أجوستيني، خلال حديثه في ندوة عبر الإنترنت: “التحديات الجيوسياسية الجديدة في البحر الأبيض المتوسط المتطور”، الحدث الثاني عبر الإنترنت التحضيري للمؤتمر السنوي حول البحر الأبيض المتوسط، أن مهمتها الرئيسية تتمثل في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا ولكن أيضًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنفط وتهريب البشر وتدريب خفر السواحل الليبي”، بحسب ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية.

وأشار قائد عملية إيريني الأوروبية، إلى أن مستقبل أوروبا مكتوب في البحر الأبيض المتوسط ومهمتنا هي أن نكون فعالين وغير متحيزين.

وأضاف أجوستيني، أن عملية إيريني هي جزء من العملية السياسية التي أفسحت الطريق مع مؤتمر برلين للمسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية لإنهاء الأزمة في ليبيا.

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