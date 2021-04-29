شركة «الواحة للنفط» تعلن إيقاف تسريب بحقل السماح

أعلنت شركة الواحة للنفط، السيطرة على تسريب في الخط أربعة بوصة الرابط بين محطة البلاط والبئر( vv1 ) بحقل السماح.

وأوضحت الشركة في بيانها، عبر حسابها على فيسبوك، أن”فرق الصيانة التابعة لقسم الهندسة تمكنت خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان من صيانة التسريب في الخط أربعة بوصة الرابط بين محطة البلاط والبئر( vv1 )”.

وتابع البيان، أنه “تم استبدال 3 أنابيب متضررة بالكامل تقع بعدة نقاط متباعدة”، مردفًا أنه “تطبيقاً لتعليمات السلامة المعمول به ساهم مختصي السلامة بالكشف عن الغاز و اتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل أداء العمل بدون خسائر “.

وختم البيان موجهًا الشكر لـ “فرق الصيانة بمختلف المواقع التي ساهمت في تحقيق الكثير من الإنجازات، والتي تحدت من خلالها كل الظروف وتجاوزت الصعاب لضمان سلامة المرافق والحفاظ على مستويات معدّلات الإنتاج”.