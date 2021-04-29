نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 29 أبريل

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 29 ابريل 2021.

ووفقا للمخلص العام للنشرة فإن الاجواء تشهد اعتدال في درجات الحرارة على المناطق الساحلية الممتدة من رأس أجدير حتى طرابلس، بينما تبقي مرتفعة على باقي مناطق ليبيا.

وبحسب النشرة فسيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:46)

بينما سيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:20)

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق.

• الرياح : شمالية غربية من رأس أجدير حتى طرابلس بينما تكون جنوبية غربية على باقي المناطق خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين ( 28 – 35 ) مْ على المناطق الساحلية من رأس أجدير حتى طرابلس، و مابين (35 – 42 ) مْ على باقي المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35 – 42) مْ ولاتتجاوز( 33) مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: تتكاثر السحب من حين لأخر.

• الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا يوم الغد على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-41) مْ وتسجل ارتفاع من يوم الغد على اغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35-40 )مْ.

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