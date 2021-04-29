اللجنة العسكرية: تم اقتراح حلول مناسبة لفتح الطريق الساحلي 

أخبارليبيا24

كشفت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أنها تواصلت مع السلطة التنفيذية لتذليل آخر الصعوبات التي تعيق فتح الطريق وتم اقتراح حلول مناسبة لهذه الغاية.

وأكدت اللجنة في بيان لها حول مباحثاتها خلال الجولة التاسعة في الفترة من 25 إلى 29 أبريل 2021 بأنه وفي حال لم يتم فتح الطريق قريبا سيتم تسمية المعرقلين والأسباب المؤدية لذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت اللجنة العسكرية المشتركة أنها اختارت قيادة القوة العسكرية المشتركة وتكليفها بالبدء في تنفيذ المهام المكلفة بها كما اختارت مقرا لقيادة القوة في سرت على أن تتمركز القوة في المنطقتين المحددتين من قبل اللجنة.

وأشارت اللجنة العسكرية إلى أنها كلفت قيادة القوة بدمج أفراد القوة من الجانبين معا وإعادة توزيعهم على المعسكرين المحددين.

وذكرت اللجنة العسكرية المشتركة أنها اعتمدت لائحة العمل الداخلي واستحدثت الوظائف العاجلة والتي تساعد اللجنة على القيام بمهامها.

وأفادت اللجنة أنها اعتمدت إنشاء مكتب للتعامل مع ملف المحتجزين والمفقودين وتم تكليف اثنان من أعضائها بالإضافة إلى عضو من لجنة الترتيبات الأمنية للقيام بمهام هذا المكتب وذلك لإنشاء قاعدة بيانات وتوثيق المعلومات للقيام بما يمكن من أعمال.

ودعت اللجنة العسكرية المشتركة الدول إلى إخراج مرتزقها والمقاتلين الأجانب فورا من الأراضي الليبية.

وأشارت اللجنة إلى تكثيف جهودها لتسريع عملية تنفيذ بنود وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أکتوبر 2020