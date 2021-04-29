القائم بالأعمال اليوناني يعرض على “السايح” المساعدة في تنفيذ الانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح صباح اليوم الخميس، القائم بالأعمال اليوناني إيوانيس ستاماتيكوس وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وبحسب بيان طالعته “الساعة 24″، استعرض اللقاء استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقرّر عقدها في 24 ديسمبر القادم، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

ومن جهته أشاد القائم بالأعمال اليوناني بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.