نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الخميس (29/04/2021)…
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09:عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
تحذير بحري
وحذرت النشرة من ريح باش نشط صباح اليوم على ساحل درنة تصل سرعته إلى )25) عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء مغطاة جزئياً بالسحب.
• الريح شلوق إلى شرقي تتراوح سـرعتــه ما بين (05– 15) عقدة .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–1.00) متر.
• البحر خفيف الموج .
• درجة حرارة سطح البحر(1618-) مْ.
• الرؤيـة جيدة .
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الساحل الممتد من بنغازي إلى الجبل الأخضر .
• الريح قبلي إلى شلوق بينما يكون باش إلى متغير الاتجاه على ساحل درنة سرعتــه مــا بين (05– 20) عقدة تصل صباح اليوم إلى (25) عقدة على ساحل درنة .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.00) متر .
• البحر هادئ إلى خفيف الموج .
• درجة حرارة سطح البحر(1618-) مْ .
• الرؤيـة جيدة .
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