نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الخميس (29/04/2021)…

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09:عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

تحذير بحري

وحذرت النشرة من ريح باش نشط صباح اليوم على ساحل درنة تصل سرعته إلى )25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة جزئياً بالسحب.

• الريح شلوق إلى شرقي تتراوح سـرعتــه ما بين (05– 15) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–1.00) متر.

• البحر خفيف الموج .

• درجة حرارة سطح البحر(1618-) مْ.

• الرؤيـة جيدة .

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الساحل الممتد من بنغازي إلى الجبل الأخضر .

• الريح قبلي إلى شلوق بينما يكون باش إلى متغير الاتجاه على ساحل درنة سرعتــه مــا بين (05– 20) عقدة تصل صباح اليوم إلى (25) عقدة على ساحل درنة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.00) متر .

• البحر هادئ إلى خفيف الموج .

• درجة حرارة سطح البحر(1618-) مْ .

• الرؤيـة جيدة .

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي