الشاعري: ملفات المرشحين للمناصب السيادية أحيلت لـ”الأعلى للدولة” قبل عرضها على النواب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استنكر عضو مجلس النواب مفتاح الشاعري الطريقة التي استخدمتها اللجنة البرلمانية المكلفة باستلام ملفات المترشحين لشغل المناصب السيادية.

الشاعري قال، في تدوينة عبر حسابه على بـ“فيسبوك”، إن رئيس مجلس النواب أصدر القرار رقم 14 لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها تتولى استلام وفرز الملفات والسيرة الذاتية وتحقيق مطابقتها لشروط المطلوبة لتولى أحد المناصب السيادية وعرض أسماء المرشحين على مجلس النواب.

وأضاف “فوجئنا أن اللجنة قامت باختيار الأسماء وعرضها على رئيس مجلس النواب، وبدوره أحالها إلى المجلس الأعلى للدولة، ولم يتم عرضها على مجلس النواب”، متابعا “تقدمت إلينا عدة طعون وتظلمات من الأشخاص التي لم تورد أسمائهم في قوائم الاختيار، وهم ينظرون لأنفسهم أنهم مطابقون للشروط التي وضعتها اللجنة ”.

وذكر أنه بعد استفسار من أحد أعضاء اللجنة، أكد أن المعايير التي تم اتخاذها تمثلت في المؤهل العلمي، والمناصب التي تقلدها في السابق، وشهادة تزكية من أعضاء مجلس النواب، وحسن السيرة والسلوك، ومراعاة البعد الجغرافي؛ بحيث لا يكون أغلب المترشحين من مدينة واحدة أو قبيلة واحدة، بالإضافة إلى الخبرة العملية.

وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة باستلام ملفات المترشحين لشغل المناصب السيادية، أعلنت الإثنين الماضي، قائمة بأسماء من تم قبولهم كمرشحين للمناصب السيادية في البلاد، ومنها مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، والذي بدوره أحالها رئيس المجلس عقيلة صالح إلى “الأعلى للدولة”، دون العرض على الجلسة العامة للنواب .