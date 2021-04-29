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النجار: نسبة الإقبال على حملة التطعيمات ضد كورونا مرتفعة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

صرح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، بأن حملة التطعيمات ضد كورونا مستمرة وبوتيرة عالية وأن نسبة الإقبال عليها زادت.

وأوضح النجار في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” أن التطعيم بدأ في كل المراكز المخصصة له في ليبيا، وإعلان نتائج التحليل للقاح الصيني ستظهر الأسبوع المقبل.

وأضاف أن المركز الوطني يُصدر إحاطة دورية عن سير حملة التطعيمات ضد كورونا والإحصاءات المتعلقة بها، مشيرا إلى أن جهاز الإمداد الطبي يعمل على توريد الناقص من التطعيمات الروتينية.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن اليوم عن 371 إصابة جديدة بكورونا، و484 حالة شفاء و4 حالات وفاة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة كشف أول من أمس الثلاثاء، عن توريد أكثر من 400 ألف لقاح كورونا، وتطعيم 60 ألف مواطن حتى الآن، مؤكدا هناك دفعات لقاح سيتم توريدها في المدة القريبة القادمة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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